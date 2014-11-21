Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız: “Kıbrıs’ta Elde Edilecek Değer Kıbrıs’ın Tamamına Ait”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs'ta gerek KKTC'nin gerekse Güney Kıbrıs yerel yönetiminin sahasında elde edilecek herhangi bir değerin Kıbrıs'ın tamamına ait olduğunu vurguladı. Yıldız, sismik araştırmalarda 2 bin 700 kilometrelik bir alanı aralık ayının başına kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nin kapanışında basın toplantısı düzenleyen Yıldız, zirve kapsamında 17 resmi görüşme ve toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rusya'dan gelen doğalgazda bir kısıtlamanın olmaması için uğraştıklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta Moskova'ya gideceğiz ve bunları konuşacağız. Vatandaşımıza, sanayicimize herhangi bir konuda bunların sirayet etmemesi için uğraşacağız" dedi.

Dün sabahtan bu yana devam eden toplantılarda, özellikle Irak ve Kuzey Irak arasındaki petrol sevkiyatıyla ilgili durumun da görüşüldüğüne değinen Yıldız, "Şu an 34. tanker yükleniyor ve 26,6 milyon varillik yükleme yapılmış oldu" bilgisini verdi.

Enerji bakanları olarak ilk defa G-20 çatısı altında 2015 yılının başında toplanılacağını aktaran Yıldız, Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde iklim değişikliği, çevre hassasiyeti, dünyadaki gelişmeler, petrol ve doğalgaz fiyatlarının konuşulduğu son derece verimli bir toplantı dizisinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yıldız, Kıbrıs'ta gerek KKTC'nin gerekse Güney Kıbrıs yerel yönetiminin sahasında elde edilecek herhangi bir değerin Kıbrıs'ın tamamına ait olduğunu vurgulayarak, sismik araştırmalarda 2 bin 700 kilometrelik bir alanı aralık ayının başına kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti.

"Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) adına satılacak petrol, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattından gelip Ceyhan'dan uluslararası pazarlara sunulacaktır" diyen Yıldız, bu durumun, Irak adına sevindirici bir gelişme ve kendilerinin doğru bulduğu bir yöntem olduğunu söyledi.

Yıldız, Kuzey Irak'tan gelen petrolün, sözleşme gereği Halk Bankası aracılığıyla yapılmasına devam edileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bizim çok daha önceden, 15 yıllığına anlaşmasını uzattığımız Bağdat'ın yani SOMO'nun petrolleri bu kanalla uluslararası piyasaya açılmayabiliyor. SOMO sattığı petrolün parasını farklı yollarla da alabiliyor. Bu önceden beri devam eden bir konu, onun statüsü ayrı ama bizim Kuzey Irak'la yaptığımız sözleşme gereği oradan gelen petroller yine aynı sistem içerisinde devam edecek.

Gelir, Irak Anayasası'nın bahsettiği şekilde yüzde 83'ü Bağdat, yüzde 17'si de Erbil olmak üzere paylaştırılacak. Toplam 2 milyar doların üzerinde bir hacimden bahsediyoruz. Bir kısmının parası ödendi, bir kısmının devam ediyor çünkü günlük sevkiyatlarda yapılıyor. Bu açıdan bunları Irak adına sevindirici buluyorum. Eğer o işlem başlamamış olsaydı, şu anda Irak'ın 2 milyar dolarlık geliri daha az olacaktı. O yüzden istikrarsızlığın sıkıntısını çeken komşu ülke Türkiye, tabii ki istikrarın da faydasını görmüş olacaktır. Bölge adına bu sevindirici bir durumdur."

"TRANSİTLE ALAKALI BİR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye'de elektrik alanında arzın talepten daha fazla olduğunu, herhangi bir aksaklık durumunda enerji alınan komşu ülkelere enerji verildiğini dile getiren Yıldız, "Gürcistan'da üretilen bir elektriğin kurulan iletim hatlarıyla beraber Türkiye'ye veya tam tersi Türkiye'den Gürcistan'a iletilmesi söz konusu. O yüzden transitle alakalı bir çalışma şu anda söz konusu değil" dedi.

Yıldız, Türkiye'nin, uzun zamandır Kuzey Irak ve Irak'ın doğalgazına talip olduğunu anımsatarak, "Çünkü Türkiye, 13 ülkeden ham petrol, 6 ülkeden de doğalgaz alıyor. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Çeşitlilik, arz güvenliği sağlamış olur. Dolayısıyla Irak'tan alacağımız doğalgazın gerek maliyetler gerek de arz güvenliği açısından fayda sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Rusya'dan gelen doğalgaz ile ilgili bir kısıtlama öngörülerinin olmadığını vurgulayan Yıldız, "Şu anda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil" dedi.

Yıldız, Rusya'dan gelen doğalgazda bir kısıtlamanın olmaması için uğraştıklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta Moskova'ya gideceğiz ve bunları konuşacağız. Vatandaşımıza, sanayicimize herhangi bir konuda bunların sirayet etmemesi için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Taner Yıldız, Türkiye'nin en büyük petrol tedarikçisinin Irak olduğunu anımsatarak, "Biz bu alışverişten son derece memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Hem Bağdat'ın hem de Erbil'in hukukunu şeffaf bir şekilde korumak zorunda olduklarına işaret eden Yıldız, SOMO'nun tanklarına ham petrolün basılmaya başlandığı bilgisini verdi.

Ukrayna'dan gelen doğalgazın çok kısa sürede minimum 44 milyon metreküp civarına çıkmasını istediklerini de kaydeden Yıldız, "Malum artık aralık ayına giriyoruz. Hem aralık hem ocak ayında tedarikçilerin ve kullanıcıların daha dikkatli olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yıldız, hiç kimsenin ne kadar zengin olursa olsun kullanmadığı enerji kaynağını israf etmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bu manada bir kültürün oluşmasını istediklerinin altını çizdi.