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Türkiye'den ABD'ye karşı 'ek vergi' hamlesi

Türkiye Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ), ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı önlemler alacağını bildirdi.

Türkiye'den ABD'ye karşı 'ek vergi' hamlesi

Türkiye Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ), ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı önlemler alacağını bildirdi.

22 Mayıs 2018 Salı 23:29
Türkiye'den ABD'ye karşı 'ek vergi' hamlesi

Türkiye'den ABD'ye karşı 'ek vergi' hamlesi

Türkiye Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ), ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı önlemler alacağını bildirdi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde  25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamasının ardından,  aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden karşıhamle geldi.

AA muhabirinin DTÖ kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye,  ABD'nin hamlesine karşılık DTÖ'ye bazı ürünlere vergi uygulayabileceğine dair  bildirimde bulundu.

Buna göre, Türkiye, ABD'den ithal ettiği 22 ürüne aynı toplam miktarda  vergi uygulayacağını DTÖ'ye iletti.

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Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği ürünlere uygulayacağı verginin,  ABD'nin Türk çelik ürünlerine uygulayacağı yüzde 25 vergiye tekabül ettiği  öğrenildi. Böylelikle, eğer iki ülke anlaşmaya varamazsa, Türkiye bildirimde  bulunduğu 22 ürünün Türkiye'ye ihracatından yaklaşık 260 milyon dolar gümrük  vergisi alacak.

Öte yandan, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan ve Japonya'nın da ABD'ye  karşı DTÖ'ye benzer bildirimlerde bulunduğu bilgisi alındı.

ABD Başkanı Trump, mart ayında yaptığı açıklamada "Bugün ABD'nin  ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri  getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10  gümrük tarifesi uygulayacağız." demişti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de geçen hafta ABD'ye yaptığı  ziyarette,  ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergiler  konusuna değinmişti.

Metin, "Eğer yakın zamanda Türkiye lehine bir değişim söz konusu  olmazsa Dünya Ticaret Örgütüne müracaatımızı yapacağız ve karşı önlemler  alacağımızı bildireceğiz. Şu noktada ABD'nin yapacağı son değerlendirmeleri  bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDHAMLESİ
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