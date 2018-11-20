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Türkiye'de kredi faizleri Aralık ayında daha da düşecek

Türkiye'de kredi faizleri Aralık ayında daha da düşecek

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Türkiye'de kredi faizleri Aralık ayında daha da düşecek

TÜRKİYE HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK: "KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 30'UN ALTINA, YÜZDE 25'LERE, YÜZDE 25'LERİN ALTINA İNMEYE BAŞLADI. ARALIK AYINDA DAHA DA DÜŞECEK."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kredi faizleri yüzde 30'un altına, yüzde 25'lere, yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Aralık ayında daha da düşecek." dedi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) başladı.

Albayrak, kredi faiz oranlarında son dönemde yaşanan düşüşlere değinerek, "Kredi faizleri yüzde 40'lar, 45'ler, 50'lerin konuşulduğu bir ortamda bugün, ben gün gün BDDK'dan takip ediyorum. Kredi faizleri yüzde 30'un altına, yüzde 25'lere, yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu yüzde 25'lere ve altına doğru başlayan süreç, bu trend aralık ayında daha da düşecek inşallah." dedi.

Enflasyonda ve piyasada belirsizliğin kalkmasıyla enflasyonun daha da düşeceğini dile getiren Albayrak, son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin etkisi ile çok pozitif bir kasım ayı enflasyonu tablosuna doğru ilerlediklerini söyledi.

Albayrak, bir taraftan fiyatlardaki enflasyonist baskıyı kırmaları, diğer taraftan sektör olarak içinden geçtikleri durgunluktan kurtulmaları nedeniyle mobilya, otomotiv ve beyaz eşya sektöründen aldıkları haberin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

 

Son Güncelleme: 20.11.2018 18:32
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