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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in güvenlik, istikrar ve iş birliği sahasına dönüşmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır ancak tabiatıyla anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in güvenlik, istikrar ve iş birliği sahasına dönüşmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır ancak tabiatıyla anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:48
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in güvenlik, istikrar ve iş birliği sahasına dönüşmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır ancak tabiatıyla anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi.
Erdoğan, Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türk'ünün hukukuna, hürriyetine ve nihai olarak mevcudiyetine kasteden teşebbüsü tarihe gömen Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Akıncı'yı ve tüm Kıbrıs Türk halkını kutladı.  
Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün, adada barışa ve çözüme olan bağlılığını tarih boyunca her vesileyle kanıtladığını, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen her türlü badirenin üstesinden gelebilecek iradeye sahip olduğunu müteaddit defalar ortaya koyduğunu ifade etti.
Erdoğan, Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme ulaştırılabilmesi için son yarım asırdır el birliğiyle çabaladıklarına dikkati çekerek, "Ancak Kıbrıs Türk halkı ve anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinin hiçbirinden istenilen sonuç alınamamıştır. Bunun son örneğine, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE, ÖZGÜRLÜK VE İSTİKRAR ORTAMININ TEMİNATI OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"  
Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in güvenlik, istikrar ve iş birliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır ancak tabiatıyla anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir.
Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs adasında gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükran ve saygıyla anarak, "Şahsım ve Türk milleti adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.
 


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Son Güncelleme: 20.07.2018 19:03
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