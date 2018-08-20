Türkiye ABD'ye karşı harekete geçti!

Türkiye, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava süreci başlattı.

Türkiye, satın aldığı çelik ve alüminyumda gümrük vergilerini iki katına çıkaran ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) şikayet etti. WTO, Türkiye'nin başvurusunun alındığını ve incelendiğini açıkladı.



WTO, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI



Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Türkiye alınan önlemlerin WTO'nun 1994 tarihli GATT Anlaşmasının bazı hükümlerine uymadığını iddia etmektedir' denildi.



'DAVA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR'



Ticaret Bakanlığı da, şikayete ilişkin yaptığı açıklamada 'ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır' denildi.



'OYUNU GÖRDÜK VE MEYDAN OKUYORUZ'



Erdoğan Cumartesi günü AK Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada da ABD'ye yine sert tepki göstermiş, 'Bu milletin karşısında duracak fani güç tanımıyoruz, oyunu gördük ve meydan okuyoruz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız' demişti.