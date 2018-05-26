Türkiye-ABD Çalışma Grubu Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri..

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.
"Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği kaydedildi.