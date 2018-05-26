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Türkiye-ABD Çalışma Grubu Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri..

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.

Türkiye-ABD Çalışma Grubu Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri..

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 06:09
Türkiye-ABD Çalışma Grubu Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri..

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer iş birliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplandığı belirtildi.

"Taraflar, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 09:14
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