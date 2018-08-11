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Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:14
Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli’de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlerin duyarlı vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018'de Şırnak Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.

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