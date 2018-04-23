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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli’nin Aliboğazı kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2’sini ölü 1’ini ise yaralı olarak ele geçirdi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli’nin Aliboğazı kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2’sini ölü 1’ini ise yaralı olarak ele geçirdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:40
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Aliboğazı kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 2’sini ölü 1’ini ise yaralı olarak ele geçirdi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin Aliboğazı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, 'Tunceli Aliboğazı kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış olup, 2 terörist ölü, 1 terörist ağır yaralı olmak üzere toplam 3 kadın terörist silahları ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir' denildi.

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Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:
PKKTunceli3TeröristETKİSİZHaleGetirildi
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