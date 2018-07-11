TSK'dan PKK'ya ağır darbe!

TSK, Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine 10 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.