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15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:27

TSK'dan Hava Harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 4 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan Hava Harekatı
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TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAKLARIN IRAK'IN KUZEYİNDEKİ AVAŞİN-BASYAN BÖLGESİNE DÜZENLEDİĞİ HAREKATTA 4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatında 4 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün Avaşin-Basyan bölgesinde hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Bir havan mevzisi de içindeki mühimmatla imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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