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Trump'a çok sert İncirlik uyarısı

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Başkanı Trump'a, Washington Post yazarı Brian Klaas İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlatarak tepki gösterdi.

Trump'a çok sert İncirlik uyarısı

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Başkanı Trump'a, Washington Post yazarı Brian Klaas İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlatarak tepki gösterdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:15
Trump'a çok sert İncirlik uyarısı

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Başkanı Trump'a, Washington Post yazarı Brian Klaas İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlatarak tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı' sunumu yaptığı sırada attığı bir tweet, Türkiye'de piyasaları alt üst etti. ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Trump'ın bu adımı, Türkiye'de olduğu kadar ABD ve dünyanın geri kalanında da ses getirdi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu. Twitterhesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas 'Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama Trump'ın yaptığı pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor' dedi. 

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