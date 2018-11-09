TRT ve Türk sporunun acı kaybı!

Türk basketbolunun önemli isimlerinden , aynı zamanda eski TRT spikeri olan Kıbrıs asıllı Çetin Çeki hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşadığı Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Çetin Çeki, yurt içi ve dışında art arda başarılı sonuçlar aldığı yıllarda Efes Pilsen'in başında uzun yıllar asbaşkan olarak görev yaptı. Limasol doğumlu olan Çeki, uzun yıllar TRT Spor Dairesi'nde spikerlik ve yöneticilik görevinde de bulunmuştu.

Çeki TRT'de 'Bir Başka Gece' adlı eğlence programını da sunmuştu...

Çetin Çeki'nin cenazesi, yarın (10 Kasım) Antalya Muratpaşa Camii'de öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

