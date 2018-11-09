banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92876
ALTIN
212.846
DOLAR
5.4624
STERLİN
7.1338
EURO
6.1968
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Ormanlık arazide ölü bulundu
ORMANLIK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

TRT ve Türk sporunun acı kaybı!

Kıbrıs asıllı Çetin Çeki hayatını kaybetti

TRT ve Türk sporunun acı kaybı!

Kıbrıs asıllı Çetin Çeki hayatını kaybetti

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
TRT ve Türk sporunun acı kaybı!

Türk basketbolunun önemli isimlerinden , aynı zamanda eski  TRT spikeri olan Kıbrıs asıllı Çetin Çeki hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşadığı Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Çetin Çeki, yurt içi ve dışında art arda başarılı sonuçlar aldığı yıllarda Efes Pilsen'in başında uzun yıllar asbaşkan olarak görev yaptı. Limasol doğumlu olan Çeki, uzun yıllar TRT Spor Dairesi'nde spikerlik ve yöneticilik görevinde de bulunmuştu.

Çeki TRT'de 'Bir Başka Gece' adlı eğlence programını da sunmuştu...

Çetin Çeki'nin cenazesi, yarın (10 Kasım) Antalya Muratpaşa Camii'de öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
 

Son Güncelleme: 09.11.2018 18:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ösym 2019 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı
Ösym 2019 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı
Ohal Komisyonu, 42 Bin Başvuruyu Karara Bağladı
Ohal Komisyonu, 42 Bin Başvuruyu Karara Bağladı
Katar Emiri Türkiye'yi Ziyaret Ediyor
Katar Emiri Türkiye'yi Ziyaret Ediyor
ABD'deki yeni dönemle Türkiye-Orta Doğu politikası
ABD'deki yeni dönemle Türkiye-Orta Doğu politikası
THY'nin 9 aylık faaliyet karı 1 milyar doları aştı
THY'nin 9 aylık faaliyet karı 1 milyar doları aştı
HDP'li Toğrul'a hapis cezası
HDP'li Toğrul'a hapis cezası
Chp Tbmm Grup Toplantısı
Chp Tbmm Grup Toplantısı
Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor
Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor
“disleksi Zihinsel Bir Yetersizlik Değil”
“disleksi Zihinsel Bir Yetersizlik Değil”
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim