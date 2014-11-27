Tecavüzcüsünün Kafasını Kesen Kadına Duruşmada Şok Cevap

Isparta'da Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın tahliye talebi üzerine Gider'in eşi, "Bana kocamı geri versin, tahliye olsun." dedi.









Isparta'da 2 yıl önce silah zoruyla kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın tahliye talebi üzerine Gider'in eşi Keziban Gider, "Bana 2010 yılında elimden aldığı kocamı geri versin, tahliye olsun. 2012 yılındaki şamar oğlanını istemiyorum ama." dedi.



Isparta'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Koruyaka Köyü'nde 29 Ağustos 2012 tarihinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra kafasını kesip köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nevin Yıldırım, babası Zekeriya Yıldız, öldürülen Nurettin Gider'in eşi Keziban Gider, annesi Zeynep Gider ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'ne gönderilen Nevin Yıldırım'a ilişkin raporun mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.



TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Sanık avukatı Hüseyin Aksoy, müvekkilinin 2 yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirterek, CMUK 102'nci maddede yer alan 'Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez' hükmü uyarınca Yıldırım'ın tahliyesini istedi. Avukat Aksoy, "Ortada karartılacak ne bir delil ne de dinlenecek tanık kalmadığı gibi Adli Tıp Kurumu'nda da muayenesi tamamlanmıştır. Bu nedenle mahkemenin adli denetimlik esaslarına tabi tutulmak üzere tahliye kararı vermesini talep ediyoruz" dedi. Bu talep üzerine Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayşegül İskenderoğlu, sanık ve davacı tarafa söz verdi. Sanık Nevin Yıldırım "Avukatımın dediklerine katılıyorum" dedi.



"2010'DAKİ KOCAMI GERİ VERSİN"



Mahkeme Başkanı bu kez olayda yaşamını yitiren Nurettin Gider'in eşine söz verdi. Keziban Gider, "Efendim bana 2010 yılında elimden aldığı kocamı geri versin, tahliye olsun. 2012 yılındaki şamar oğlanını istemiyorum ama. Olaydan önceki kocamı istiyorum, onu versin tahliye olsun" dedi.







OĞLUNU KAYBEDEN ANNE: GETİRSİNLER OĞLUMU, TAHLİYE OLSUN



Oğlunu kaybeden Zeynep Gider de söz verilmesi üzerine "Getirsinler benim oğlumu karşıma diksinler, tahliye olsun. Cezasını verin efendim. Benim oğluma ettikleri yanına kar kalmasın" diye konuştu. Davacı tarafın avukatı Dudu Kılınç da "Sanığın duruşmalarda suçunu itiraf ettiğine hepimiz tanık olduk. Dolayısıyla suçun sabit olduğu ortadadır ve CMUK hükümlerinin uygulanması düşünülemez. Tahliye talebinin reddedilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. İddia makamı da sanığın suçu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Nevin Yıldırım, Yalvaç İlçesi'ne bağlı Koruyaka Köyü'nde kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini ileri sürdüğü 2 çocuk babası Nurettin Gider'i 28 Ağustos 2012 gecesi tüfekle vurdu, başını kesip bir çuvala koyarak 'İşte namusuma uzananın kellesi' diyerek köy meydanına attı.







Olaydan sonra tutuklanan ve Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yıldırım, 17 Kasım 2012'de bir kız Bebek dünyaya getirdi. DNA testi sonucu babalığı belirlenen Nurettin Gider'in nüfusuna kaydedilen Bebek, anne Nevin Yıldırım tarafından istenmeyince devlet korumasına alınarak koruyucu aileye verildi.