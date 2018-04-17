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Tc Mgk, Hükümete Ohal\'in Uzatılması Tavsiyesinde Bulundu

Ankara, 17 Nisan 18 (.): TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlana bildiride, hükümete OHAL\'in uzatılması tavsiyesinde bulunulduğu bildirildi.

Tc Mgk, Hükümete Ohal\'in Uzatılması Tavsiyesinde Bulundu

Ankara, 17 Nisan 18 (.): TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlana bildiride, hükümete OHAL\'in uzatılması tavsiyesinde bulunulduğu bildirildi.

17 Nisan 2018 Salı 19:30
Tc Mgk, Hükümete Ohal\'in Uzatılması Tavsiyesinde Bulundu
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Ankara, 17 Nisan 18 (.): TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlana bildiride, hükümete OHAL\'in uzatılması tavsiyesinde bulunulduğu bildirildi.

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

 

Bildiride, MGK toplantısında, ülkenin iç ve dış güvenliğiyle uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askeri gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

 

Bu kapsamda, Suriye\'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekrarını önlemek ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

 

Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) icra edilen harekatlara müttefiklerin desteğinin beklenildiği vurgulanarak, Suriye\'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığın aynen devam ettiği belirtildi.

 

"OHAL\'İN UZATILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

 

Ülkenin ve bölgenin güvenlik önceliklerinin, Türkiye\'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanan bildiride, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedildi.

 

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

 

"Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

(AA/HUR/ŞEB)

Son Güncelleme: 17.04.2018 23:19
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