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17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:27

TC'de OHAL'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Kabul Edildi

TC'de OHAL'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Kabul Edildi
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Olağanüstü halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, tezkereyle ilgili şahsı adına yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine ve ülkenin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye işaret ederek OHAL uygulamasının böyle bir ortamda zorunluluk olduğunu belirtti.

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 4'ü ağır 17 askerin yaralandığı haberini aldıklarını söyleyen Türkoğlu, yaralı askerlere Allah'tan acil şifa dileklerinde bulundu.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder'in, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenle ilgili sözlerinin salondakileri gözyaşlarına boğduğunu ifade eden Türkoğlu, "Bu başkanımızın davranışının hepimize, CHP'ye, HDP'ye ve tüm insanlık alemine örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'nin de bombalandığını, saat 02.30 sıralarında kendisi ve ailesinin de atılan bu bombalar sırasında yara aldığını dile getirdi.

Gazi Meclisin gazi milletvekili ve gazi ailesi olma şerefine nail olduk." diyen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da aziz milletimiz eşsiz bir destan yazmıştır. Milletimizin amansız mücadelesiyle üzerimize çullanan bu FETÖ sürüsü tarih sahnesinden bir daha kalkmamak üzere yerle bir edilmiştir. Bugün o hainler adalet önünde hesap vermektedirler. Yaşanılan süreç olağan bir süreç değildir. Dünyada eşine rastlanılmayan bu hain ve alçak darbe girişiminin müsebbibi FETÖ ile mücadelede de olağanüstü tedbirler almak zaruri bir gerekliliktir. Bu tedbirlerin de en ehemmiyetlisi şüphesiz olağanüstü haldir. OHAL sıkıyönetim değildir. OHAL, demokrasinin daha iyi işleyebilmesi için devleti etkin kılma adına başvurulan bir yöntemdir. Devletin ayakta kalması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Terörle mücadelede yürütülen etkin mücadele ile aydınlık yarınlara kararlı şekilde yürünecektir."

Konuşmaların ardından, OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan oylamada kabul edildi.

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