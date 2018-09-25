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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres İle Görüştü

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres İle Görüştü

25 Eylül 2018 Salı 06:35
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres İle Görüştü

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BM 73. GENEL KURULU GÖRÜŞMELERİNE KATILMAK ÜZERE BULUNDUĞU NEW YORK'TA BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarına devam edeceği bildirildi.

 

Son Güncelleme: 25.09.2018 09:56
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