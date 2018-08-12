Son Dakika… CHP’li muhaliflerden flaş açıklama

Ankara'da toplanan CHP'li muhaliflerden son dakika açıklaması geldi. CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, imza veren 630 delegenin verdiği imzanın arkasında olduğunu söyledi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, parti içerisinde bulunan muhaliflerin gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“BELGELERİ HENÜZ İNCELEYEMEDİK”

Delegelerin özgür iradesiyle imza verdiğine değinen Usluer, imzaların neden çekildiği üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

‘İmzaları incelediniz mi?’ sorusuna Usluer, “4 mükerrer imza var. Onlar da iki farklı noterden iki kere vermişler. Biz, imza veren 630 arkadaşımızın belgesini noterde teyit ettirdik. Başka bir noter aracılığıyla Ankara’da kayıt altına aldırdık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir noter, tek tek belgeleri inceledi ve onay verdi demek. Tek bir gerçek vardır, 31 imza veren kurultay delegemiz tekrardan imza vererek, bu defa aksi yönde beyanda bulunmuşlardır. Genel merkezimizin verdiği rakamlarla ilgili bir dilekçe verdik. Kabul edilmeyen imzalara yönelik tarafımıza bilgi verilmesini talep ettik. Ancak bize bir cevap henüz verilmedi. O nedenle gerçekte imzasını çeken kişi sayısı 31’midir yoksa daha mı azdır bilmiyoruz. 630 delegenin imzası bir şekilde 600’ün altına düşürüldü. Delegelerimizin söylemlerinden görüyoruz ki hala imza veren 630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Delegelerimiz, 630 imzanın gereğinin yerine getirilmesini istiyorlar” ifadelerini kullandı.

USLUER: HER SEÇENEK KONUŞULUYOR

Usluer, ‘Yeniden imza toplanacak mı?’ sorusuna; “Şu anda her seçeneğin masada olduğu toplantı devam ediyor” cevabını verdi.

YARGIYA GİDECEKLER Mİ?

‘İmza tartışmasıyla ilgili neden yargı yoluna gitmiyorsunuz?’ sorusu ise Usluer, “Hiç konuşulmayan şey yargı süreci. İçeride toplanan arkadaşların hepsi gerçek CHP’li, yıllarını bu partiye adamış arkadaşlarımız. Sonuçta biz bir aileyiz, genel merkezimiz, biz, hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Dolayısıyla buradan çıkacak her şey öncelikle ülkemizin ve partimizin ortaklaşma üzerine olacak” dedi.

Öte yandan, toplantı başladığında salonda olan CHP’li Muharrem İnce, yaklaşık 40 dakika kaldıktan sonra ayrıldı. Toplantı, daha sonra İnce olmadan devam etti.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de katıldı.