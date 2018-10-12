Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!

Son dakika! İzmir'de terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD'li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD'li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılandığı davanın dördüncü duruşması İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü.

Duruşmada Andrew Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson hakkındaki adli kontrol kısıtlamaları kaldırıldı ve ABD'li rahip serbest bırakıldı. Brunson için yurtdışına çıkış yasağı da getirilmedi.

Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük süre, Brunson'ın cezaevinde kaldığı süreye sayılacak ve ABD'li rahip bir kez daha cezaevine girmeyecek.

Savcının mütalaasının ardından söz hakkı verilen Andrew Brunson, "Masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum" demişti.

TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugün görülen duruşmada iddianamede yer alan tanıklar dinlendi. Tanıklardan üçünün Brunson aleyhinde verdiği ifadeleri değiştirdiği ifade edildi.

Tanıklar Brunson'u suçlayan eski ifadelerini değiştirerek iddialarından vazgeçtiler. Brunson'un avukatı ek savunma istemedi. Brunson da mahkemede, "Masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Davanın kilit isimlerinden olan Levent Kalkan daha önce 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bazı askerlerin Brunson'un evinde kaldığını söylemiş ve bu bilgiyi Yılmaz Demircan'dan duyduğunu söylemişti.

Duruşmada Kalkan ve Demircan yüzleştirildi. Demircan, "Bu evde ben sadece Korelileri gördüm" derken, mahkeme başkanının "Hani FETÖ'cüler kalmıştı bu evde" şeklindeki sorusuna Levent Kalkan, "Ben böyle bir şey söylemedim" diyerek yanıt verdi.

Kalkan ifadesinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

ANKARA-WASHINGTON HATTINDA GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

ABD'li rahip Brunson, Aralık 2016'da 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamasıyla tutuklanmış ve 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Brunson'ın 25 Temmuz'daki duruşmada serbest bırakılmaması Türkiye ile ABD arasında krize neden olmuş ve Beyaz Saray yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin ikiye katlandığını açıklamıştı.