banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96768
ALTIN
233.352
DOLAR
5.9396
STERLİN
7.8024
EURO
6.8658
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Miktar 140 bin TL’yi aştı
MİKTAR 140 BİN TL'Yİ AŞTI
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İZVEREN 7 YIL SONRA HAPİS...
Mağusa’da tecavüz
MAĞUSA'DA TECAVÜZ
banner282

Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!

Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!

12 Ekim 2018 Cuma 16:38
Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!

Son dakika! İzmir'de terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD'li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD'li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılandığı davanın dördüncü duruşması İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü.

Duruşmada Andrew Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson hakkındaki adli kontrol kısıtlamaları kaldırıldı ve ABD'li rahip serbest bırakıldı. Brunson için yurtdışına çıkış yasağı da getirilmedi.

Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük süre, Brunson'ın cezaevinde kaldığı süreye sayılacak ve ABD'li rahip bir kez daha cezaevine girmeyecek.

Savcının mütalaasının ardından söz hakkı verilen Andrew Brunson, "Masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum" demişti.

TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugün görülen duruşmada iddianamede yer alan tanıklar dinlendi. Tanıklardan üçünün Brunson aleyhinde verdiği ifadeleri değiştirdiği ifade edildi. 

Tanıklar Brunson'u suçlayan eski ifadelerini değiştirerek iddialarından vazgeçtiler. Brunson'un avukatı ek savunma istemedi. Brunson da mahkemede, "Masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum" dedi. 

Davanın kilit isimlerinden olan Levent Kalkan daha önce 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bazı askerlerin Brunson'un evinde kaldığını söylemiş ve bu bilgiyi Yılmaz Demircan'dan duyduğunu söylemişti.

Duruşmada Kalkan ve Demircan yüzleştirildi. Demircan, "Bu evde ben sadece Korelileri gördüm" derken, mahkeme başkanının "Hani FETÖ'cüler kalmıştı bu evde" şeklindeki sorusuna Levent Kalkan, "Ben böyle bir şey söylemedim" diyerek yanıt verdi.

Kalkan ifadesinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. 

ANKARA-WASHINGTON HATTINDA GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

ABD'li rahip Brunson, Aralık 2016'da 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamasıyla tutuklanmış ve 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Brunson'ın 25 Temmuz'daki duruşmada serbest bırakılmaması Türkiye ile ABD arasında krize neden olmuş ve Beyaz Saray yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin ikiye katlandığını açıklamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı
Türkiye’de 2019 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Proje Alınmayacak
Türkiye’de 2019 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Proje Alınmayacak
AA’dan Görüş: Doğu Akdeniz’de Isınan Sular Ve Kıbrıs Denklemi
AA’dan Görüş: Doğu Akdeniz’de Isınan Sular Ve Kıbrıs Denklemi
Her Annenin Sütü Bebeğine Özeldir
Her Annenin Sütü Bebeğine Özeldir
“Sinsi Hastalık Glokom, Erken Tanıyla Önlenebilir“
“Sinsi Hastalık Glokom, Erken Tanıyla Önlenebilir“
Kalp Krizi Bazen Ağrısız Da Gelebilir
Kalp Krizi Bazen Ağrısız Da Gelebilir
Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı
Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı
KKTC-Türkiye Dostluk Konseri
KKTC-Türkiye Dostluk Konseri
Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim