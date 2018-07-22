banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi

Samsun’da KPSS’ye girmek isteyen 20 kişi, sınav kağıdında Merkez ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka okula gidince sınava giremeyerek sinir krizi geçirdiler

Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi

Samsun’da KPSS’ye girmek isteyen 20 kişi, sınav kağıdında Merkez ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka okula gidince sınava giremeyerek sinir krizi geçirdiler

22 Temmuz 2018 Pazar 20:18
Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi

Sınava giremeyen öğrenciler sinir krizi geçirdi

Samsun’da KPSS’ye girmek isteyen 20 kişi, sınav kağıdında Merkez ibaresini görünce, girecekleri okuldan 43 kilometre uzaktaki aynı isimli başka okula gidince sınava giremeyerek sinir krizi geçirdiler

Sabah erken saatlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'da bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler büyük bir şok yaşadı.

Sınava giriş belgelerinin üst kısmında yer alan Samsun/Merkez ibaresine aldanarak merkezdeki liseye giden öğrenciler, sınava giriş belgelerinin adres kısmının sonunda yer alan 19 Mayıs ibaresini buradaki yetkililerin uyarması sonucunda öğrendiler.

SINAVA GEÇ KALDILAR

Öğrenciler, sınava giriş belgesinin üstünde yer alan Samsun/Merkez ibaresine göre merkez ilçedeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne geldiklerini, 19 Mayıs ibaresinin ise adresin sonunda küçük puntolarla yazıldığı için sitemde bulundular. Sınav yerlerinin merkez İlkadım ilçesinden 43 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenciler, otomobillerle sınava girecekleri ilçedeki okula giderek sınava yetişmeye çalıştılar. Öğrenciler, saat 10.00'da kapıların kapatıldığı okula birkaç dakika geç kalınca sınava giremediler.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Sınava giremedikleri için sinir krizi geçiren 20'ye yakın öğrenciden bazıları sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde bağırmaya başladılar. Bazı öğrenciler baygınlık geçirirken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Güvenlik güçleri, sınavın başlamasından dolayı okul bahçesindeki öğrencileri dışarıya çıkarttı.

Yıllardır hazırlandıkları KPSS sınavına giremeyen öğrenciler, sınava giriş belgesinde ‘sınava gireceği merkez' yazan yerin karşısında Samsun/Merkez ibaresi yerine Samsun/19 Mayısyazılması gerektiğini ifade ederek, sitem ettiler. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı
Emekliye 355 TL zam yolu göründü
Emekliye 355 TL zam yolu göründü
Akşener çabuk pes etti!
Akşener çabuk pes etti!
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı
Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı
Albayrak: Piyasanın önünde olacağız
Albayrak: Piyasanın önünde olacağız
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim