“Şekerli İçeceklere Caydırıcı Resimlerin Konulması Obeziteyi Azaltabilir”

Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.
Avustralya'da Deakin Üniversitesinden bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaya yaşları 18 ila 35 olan bin kişi katıldı.
Araştırma ekibinin lideri Prof. Anna Peeters, şekerli içeceklerin üzerine bu tip caydırıcı resimler koymanın insanların daha sağlıklı seçimler yapmasına ve obezitenin azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Araştırmanın sonuçları Viyana'da yapılan Avrupa Obezite Kongresi toplantısına sunuldu.