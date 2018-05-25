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“Şekerli İçeceklere Caydırıcı Resimlerin Konulması Obeziteyi Azaltabilir”

Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.

“Şekerli İçeceklere Caydırıcı Resimlerin Konulması Obeziteyi Azaltabilir”

Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 13:10
“Şekerli İçeceklere Caydırıcı Resimlerin Konulması Obeziteyi Azaltabilir”


Şekerli içecekler üzerine caydırıcı resimlerin konulmasının obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği belirtildi.
Avustralya'da Deakin Üniversitesinden bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaya yaşları 18 ila 35 olan bin kişi katıldı.

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Katılımcılara, üzerinde yazılı bir uyarı ya da çürük diş resminin bulunduğu içeceklerden hangisini satın alacakları soruldu. Çürük diş resminin bulunduğu şekerli içeceklerin yüzde 36 daha az tercih edildiği görüldü.
Araştırma ekibinin lideri Prof. Anna Peeters, şekerli içeceklerin üzerine bu tip caydırıcı resimler koymanın insanların daha sağlıklı seçimler yapmasına ve obezitenin azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Araştırmanın sonuçları Viyana'da yapılan Avrupa Obezite Kongresi toplantısına sunuldu.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 16:39
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