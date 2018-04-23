Salonu kahkaya boğdu!

Çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 6.sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devretti. 'Bu makamlar gelip geçicidir' diyen Erdoğan, 'Bu makamı Fatih'e devrediyoruz. Ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Tabi benim de temennim Fatihismiyle müsemma olur. İnşallah sadece adıyla kalmaz, çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki İstiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var, çok farklı bir önemi var ve sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı niteliyorsunuz, Türkiyemizin örneklerisiniz. Bizim bundan sonraki hedefimiz nitelikli insan yetiştirmektir, sizler bizim adayımızsınız. Başarınız bizim başarımız olacaktır, sizlere inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz ve sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim umudumu artırıyor' dedi.



TORUN MUABBETİ GÜLDÜRDÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamı devrettiği Fatih Mintaş daha sonra soruları cevapladı.





'24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Eğer Başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacka? sorusuna Fatih Mintaş 'İlk icraatım milletimez hizmet olacak' diye yanıt verdi. Mintaş, 'Seçim manifestosunda çocukları nitelikli yetiştirmeyle ilgili maddelere yer vereceğini dile getirdi. Suriyeli çocukların bizimle beraber gülmeleri koşmaları ve oynamaları için çalışma yaparım' ifadesini kullandı. Fenerbahçe Beşiktaşmaçında yaşananlarla ilgili soruya da yanıt veren Fatih Mintaş, 'Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler' dedi. Cumhurbaşkanlığınız boyunca yapacağınız en önemli şey nedir? sorusuna 'En önemli şey, bu makamı temsil etmektir. Bu büyük bir onur' yanıtını verdi.Gazetecilerin torunları ile 23 Nisan'ı kutlama fırsatı olup olmadığını sorması üzerine Fatih Mintaş 'Kardeşimin müsameresini izledim. Torunum olmadığı için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim' dedi. Erdoğan, 'İnşallah ileride çok torunun olur. Benim 6 torunum var' dedi. Fatih Mintaş, 'İnşallan' diye yanıt verdi. Bu sözler salonda bulunanları güldürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Ben Ankara'da torunlarım İstanbul'da. Ama dün torunlarımla vakit geçirme olanağım oldu. Bir gün önce 23 Nisan'ı kutlamış oldum' ifadelerini kullandı.