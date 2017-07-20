'Reina Saldırısı' Şüphelisi Danimarka'da Gözaltına Alındı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği öne sürülen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Danimarka'da ikinci kez gözaltına alındı.

ORTAKÖY'DE YILBAŞI GECESİ EĞLENCE MERKEZİNE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTE YARDIM ETMEKLE SUÇLANAN ÖZBEK ASILLI ASPAROV'UN, TÜRKİYE'NİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği öne sürülen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Danimarka'da ikinci kez gözaltına alındı.

Vejle Amst Avis gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin talebi üzerine ikinci defa gözaltına alınan Asparov, çıkarıldığı mahkemeye üç polis, bir tercüman ve avukatı eşliğinde geldi.

Asparov, hakimin yönelttiği sorulara kısa yanıtlar verdi.

Savcı Dorthe Möller-Andersen'in duruşmada, Türkiye tarafından Asparov'a yöneltilen suçlamaların özetini okuduğu ve şüphelinin Türkiye'ye iade kararı netleşinceye kadar öncelikle 4 hafta gözaltında tutulmasını istediği kaydedildi.

Savcının talebini yerinde bulan mahkeme hakimi, İbrahimjon Asparov'un 4 hafta gözaltında tutulmasına karar verdi. Asparov'un avukatı ise bu karara itiraz etti.

Gazetenin haberinde, Asparov'u gözaltına alan polislerin, evinde bulunan bazı bilgisayar malzemelerine el koyduğu bilgisi de aktarıldı.

Asparov, Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatının (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

"İADE MAHKEME KARARINA BAĞLI"

Danimarka Kamu Yayıncısı DR'ye konuşan Savcı Dorthe Möller-Andersen, Türkiye'nin 18 gün içinde Danimarka'ya İbrahimjon Asparov için iade isteğinde bulunması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin Asparov'un iadesine yönelik isteğinin Kraliyet Savcısı (Devlet Savcısı) tarafından olumlu karşılanması durumunda, şüphelinin bu kararı mahkemeye taşıma hakkı olduğunu belirten Möller-Andersen, iade kararının ilk olarak Şehir Mahkemesi, ardından da Temyiz Mahkemesinde görülme olasılığının bulunduğunu ifade etti.

Ortaköy'deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, Masharipov ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı. Masharipov'a saldırıda kullandığı silah ve mühimmatı Danimarka'da yaşayan Özbek asıllı İbrahimjon Asparov'un verdiği iddia edilmişti.

(AA/TUĞ/SEL)