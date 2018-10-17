Pompeo Türkiye'de

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, POMPEO İLE ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA GÖRÜŞECEK



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pompeo'yu kabul edecek.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Moldova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşecek kabul, saat 10.00'da başlayacak.



