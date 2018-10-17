banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98752
ALTIN
224.385
DOLAR
5.6846
STERLİN
7.4679
EURO
6.5732
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
KTOEÖS, yeni eylemler açıklayacak
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Meclisi Genel Kurulu Yine Toplanamadı
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Öz kızına tecavüz etti
ÖZ KIZINA TECAVÜZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Pompeo havalimanında Erdoğan ile görüşüyor

Pompeo havalimanında Erdoğan ile görüşüyor

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:29
Pompeo havalimanında Erdoğan ile görüşüyor

 Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esenboğa Havalimanı’nın şeref salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Mike Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.

Son Güncelleme: 17.10.2018 10:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pompeo Türkiye'de
Pompeo Türkiye'de
Çavuşoğlu: “Siyasi çözüme ulaşmamız lazım“
Çavuşoğlu: “Siyasi çözüme ulaşmamız lazım“
Çavuşoğlu: “kıbrıs'ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz“
Çavuşoğlu: “kıbrıs'ta Sondajlarımızı Sürdüreceğiz“
Dancila: “Türkiye'nin AB'ye Yönelik Adımlarını Desteklemeye Devam Edeceğiz“
Dancila: “Türkiye'nin AB'ye Yönelik Adımlarını Desteklemeye Devam Edeceğiz“
Orgeneral Güler, ABD'li Mevkidaşı İle Görüştü
Orgeneral Güler, ABD'li Mevkidaşı İle Görüştü
“İnme Dünyada En Önemli Üçüncü Ölüm Sebebi“
“İnme Dünyada En Önemli Üçüncü Ölüm Sebebi“
Türkiye’de E-ticaret 50 Milyar Liraya Tırmanıyor
Türkiye’de E-ticaret 50 Milyar Liraya Tırmanıyor
Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı
Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı
Kronik Stres Kansere Yatkınlığı Artırıyor
Kronik Stres Kansere Yatkınlığı Artırıyor
İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim