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Pentagon’daki Türkiye tartışmasında ne konuşuldu!

Amerikan ordusunun Avrupa Kuvvetleri komutanı General Curtis Scaparrotti ile Savunma Bakanı Mattis yaptığı görüşmenin perde arkasından ne var?

Pentagon’daki Türkiye tartışmasında ne konuşuldu!

Amerikan ordusunun Avrupa Kuvvetleri komutanı General Curtis Scaparrotti ile Savunma Bakanı Mattis yaptığı görüşmenin perde arkasından ne var?

24 Nisan 2018 Salı 15:14
Pentagon’daki Türkiye tartışmasında ne konuşuldu!

Pentagon’daki Türkiye tartışmasında ne konuşuldu?

Amerikan ordusunun Avrupa Kuvvetleri komutanı General Curtis Scaparrotti ile Savunma Bakanı Mattis yaptığı görüşmenin perde arkasından ne var?

Habertürk yazarlarından Serdar Turgut, bugün 'Pentagon'daki kritik Türkiye tartışması' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Amerikan ordusunun Avrupa Kuvvetleri komutanı General Curtis Scaparrotti ile Savunma BakanıMattis yaptığı görüşmenin perde arkasını yazan Turgut, Scaparrotti'nin Mattis'e  “Bizim asıl evliliğimiz Türkiye'yledir, YPG ise olsa olsa bir kaçamaktan ibarettir.” dediğini aktardı. 

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Köşe yazısının bir bölümü şöyle:

Askeri kaynaklara yakın uzman arkadaşıma göre, görüşme boyunca Scaparrotti, Mattis'e, Türkiye'nin katiyen kaybedilmemesi gereken bir müttefik olduğunu, bölgede Türkiye'yle birlikte hareket edilmesinin Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları gereği olduğunu, Amerika'nın son dönemde IŞİD'le mücadele uğruna YPG ile ortak hareket etmesinin Türkiye'yi ABD'den hızla ulaştırdığını ve Türkiye'nin Rusya'yla stratejik ortak gibi hareket etmeye başladığını, bunun da Amerika açısından büyük tehdit oluşturduğunu anlattı.

Anahtar Kelimeler:
ABDPentagon’TürkiyeTartışması
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