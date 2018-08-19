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Patlama sesi geldikten sonra... Korku dolu anlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki yeni obruk oluştu

Patlama sesi geldikten sonra... Korku dolu anlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki yeni obruk oluştu

19 Ağustos 2018 Pazar 23:37
Patlama sesi geldikten sonra... Korku dolu anlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki yeni obruk oluştu

 

Karakuyu mevkisinde çok sayıda obruğun yer aldığı alanda, iki obruk  daha meydana geldi.

Cengiz Aydemir'e ait  yonca ekili arazide 2 gün önce 40 metre çapında  15 metre derinliğinde,bugün de aynı alana 200 metre mesafede bir vatandaşa ait  hasadı yapılan tarlada 150 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Obruğun oluşumuna şahitlik eden çiftçi Aydemir, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ölümden döndüğünü söyledi.

Yonca sularken yağmurlama hattı  değiştirmek istediğini anlatan  Aydemir, şöyle konuştu: "Geçtiğim yerden 3 saniye sonra  patlama sesi geldi. Toz toprağa  karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Yağmurlama borusu obruk içerisinde  asılı kaldı. Sık sık oluştuğu için obruklarla yaşamaya alıştık ama birebir şahit  olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz. Tedirginiz  ama Allah'tan gelen bir şey  olduğu için yapacak bir şey de yok. Mecbur tarım yapmaya devam edeceğiz. Şu ana  kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici."

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