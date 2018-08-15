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Parkta iğrenç olay!

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz etmeye çalıştığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Parkta iğrenç olay!

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz etmeye çalıştığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:05
Parkta iğrenç olay!

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz etmeye çalıştığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Haliliye ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Kendisini doktor olarak tanıtarak çocukları taciz etmeye çalıştığı ileri sürülün A.K. çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek, linç edilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine giden polistarafından gözaltına alınan şahıs, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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