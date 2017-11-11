Öğretmene ‘Neden ‘E’ Harfinden Başlıyorsun!’ Bıçağı

Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Bornova İlçesi'ndeki Batıçim İlkokulu'nda öğrencilerin çıkış saatinde okula gelen Ömer Sipahi, kardeşini almaya geldiğini söyleyerek bahçeye girdi. Bir süre bekleyen Ömer Sipahi, zilin çalmasının ardından okuldan çıkan sınıf öğretmeni Namık Gencay'ı sırtından bıçakladı. Yaralanan öğretmen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen zanlı Ömer Sipahi'nin ilkokul birinci sınıfa giden kardeşi ile ilgili sık sık okula geldiği ve öğretmenlerle tartıştığı ortaya çıktı.Olay günü de okula gelerek, "Kardeşim birinci sınıfa gidiyor. Burada eğitim yapılmıyor. Kardeşimi bu okuldan alacağım. Okuma yazma öğretmeye 'e' harfinden mi başlanır. Neden 'a' harfinden başlatmıyorsunuz. Ne biçim eğitim veriyorsunuz?" dedikten sonra öğretmen Namık Gencay'ı bıçakladığı belirlendi. Öte yandan öğretmen Namık Gencay'ın bıçak darbesinin şans eseri kemiğe isabet etmesi nedeniyle olayı ucuz atlattığı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Zanlı Ömer Sipahi'nin, bu olaydan üç gün önce de market soygununa karıştığı ve polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı.