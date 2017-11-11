Öğretmene ‘Neden ‘E’ Harfinden Başlıyorsun!’ Bıçağı
İzmir'de "okuma öğretmeye neden 'a' değil 'e' harfinden başlatıyorsunuz" diyen veli öğretmeni bıçakladı.
Olay günü de okula gelerek, "Kardeşim birinci sınıfa gidiyor. Burada eğitim yapılmıyor. Kardeşimi bu okuldan alacağım. Okuma yazma öğretmeye 'e' harfinden mi başlanır. Neden 'a' harfinden başlatmıyorsunuz. Ne biçim eğitim veriyorsunuz?" dedikten sonra öğretmen Namık Gencay'ı bıçakladığı belirlendi. Öte yandan öğretmen Namık Gencay'ın bıçak darbesinin şans eseri kemiğe isabet etmesi nedeniyle olayı ucuz atlattığı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Zanlı Ömer Sipahi'nin, bu olaydan üç gün önce de market soygununa karıştığı ve polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı.