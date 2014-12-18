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O Çayı İçince Yakalandı

Adana'da bağış ve bahşiş kutularını çalan 21 yaşındaki Rojhad Önder,

O Çayı İçince Yakalandı

Adana'da bağış ve bahşiş kutularını çalan 21 yaşındaki Rojhad Önder,

18 Aralık 2014 Perşembe 12:31
O Çayı İçince Yakalandı
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Çay Bardağındaki Parmak İzi Yakalattı!
Adana'da bağış ve bahşiş kutularını çalan 21 yaşındaki Rojhad Önder, bir işyerinde çay içtiği bardakta bıraktığı parmak izinin incelenmesi sonucu yakalandı


Merkez Çukurova İlçesi’nde market, restoran ve kafeteryalara müşteri gibi gelen bir kişi, hesap öderken kasanın yanında duran bahşiş ve yardım derneklerinin bıraktığı bağış kutularını çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin eşkalini belirledi.
27 Kasım’da Çınarlı Mahallesi’ndeki bir pastanenin kasasından 200 TL para çalındığı bilgisi üzerine burada inceleme yapan polis, güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin içtiği çay bardağındaki parmak izini araştırdı.
Yapılan incelemede çay bardağından elde edilen parmak izleriyle daha önceki bahşiş ve yardım kutularını çalan kişinin parmak izleri uyuştu.
Parmak izlerinin başka şehirlerdeki kayıtlarla karşılaştırılması sonucu şüphelinin İstanbul’da hırsızlık suçundan kaydı olan Rojhad Önder olduğu anlaşıldı.
Çukurova İlçesi’nin Güzelyalı Mahallesi’nde oturan Rojhad Önder, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Rojhad Önder, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Son Güncelleme: 18.12.2014 12:34
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