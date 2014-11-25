Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mutlu Ses Ve Yüzler Bebeklerin Hafızasını Güçlendirir

Bebeklerin mutlulukla bağlantılı nesneleri daha iyi hatırladığı ve mutlu ses ile yüzlerin hafızalarını güçlendirebileceği belirlendi.

Mutlu Ses Ve Yüzler Bebeklerin Hafızasını Güçlendirir

Bebeklerin mutlulukla bağlantılı nesneleri daha iyi hatırladığı ve mutlu ses ile yüzlerin hafızalarını güçlendirebileceği belirlendi.

25 Kasım 2014 Salı 09:29
Mutlu Ses Ve Yüzler Bebeklerin Hafızasını Güçlendirir
banner238

AMERİKALI BİLİM ADAMLARININ ARAŞTIRMASI, 5 AYLIK BEBEKLERİN MUTLU YÜZLER VE SESLERLE BAĞLANTILI GEOMETRİK NESNELERİ DAHA İYİ HATIRLADIĞINI ORTAYA KOYDU

 Bebeklerin mutlulukla bağlantılı nesneleri daha iyi hatırladığı ve mutlu ses ile yüzlerin hafızalarını güçlendirebileceği belirlendi.

ABD'deki Brigham Young Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması 5 aylık bebeklerin mutlu yüzler ve seslerle bağlantılı nesneleri daha iyi hatırladığını gösterdi.

Bebekleri bir monitörün önüne oturtan bilim adamları, onlara mutlu, duygusuz ve öfkeli şekilde konuşan kişilerin görüntülerini izletti. Hemen sonra bebeklere geometrik bir şekil gösterildi.

Hafızayı değerlendirmek için de bilim adamları şekli gösterdikten 5 dakika ve 1 gün sonra bebekleri teste tabi tuttu. Bebeklerin mutlu ses ve yüzden sonra gördükleri şekli daha iyi hatırladığı ortaya çıktı.

Bilim adamları olumlu etkinin bebeklerde dikkat sistemini daha fazla harekete geçirdiğini ve bu sayede hafızanın güçlendiğini vurguladı.

İlk kez duyguların hafızayı nasıl etkilediğinin incelendiği araştırmanın sonuçları "Infant Behavior and Development" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim