Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi

Mustafa Ceceli'nin, Konya'da düzenlenecek konseri şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi.

ŞARKICI Mustafa Ceceli'nin, Konya 'nın Şeydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Seydişehir Belediyesi'nin 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde sanatçılar Esat Kabaklı İsmail Altunsaray,Uğur Işılak, Hüseyin Kağıt ve Grup İmera'nın yanı sıra Mustafa Ceceli'nin de konser vereceği duyurulmuştu. Ancak Seydişehir Belediyesi, 10 Ağustos günü Mustafa Ceceli'nin vereceği konseri iptal etti. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.