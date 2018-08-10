Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!

Kendini bağımsız gazeteci diye tanıtan Mirgün Cabas, küresel bir ekonomik saldırı altında olan Türkiye'yi dolar ile tehdit etti.

Cabas, doların düşmesi karşılığında derhal Papaz Brunson, Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Demirtaş gibi ajanlıkla suçlanan isimlerin serbest bırakılmasını istedi.



Cabas, Batı'nın ağzıyla konuşup, ajanların, teröristlerin, tetikçilerin serbest bırakılmasını istedi. Savcı Selim Kiraz'ı öldüren DHKP-C'lilere kol kanat geren,Beşiktaş saldırısı sonrası Türkiye'yi ‘güvensiz ülke' ilan eden tetikçi Cabas, bu kez ekonomik saldırı sonrası sahneye çıktı. Sözcülüğünü yaptığı küresel sermaye ve ABD'nin, ‘pazarlık şartlarını' Twitter'dan sıraladı. Dolardaki artışın nedeninin siyasi olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Cabas, papaz Bronson'ın ABD'ye iade edilmesinin ‘yetmeyeceğini' söyledi.









Açık açık ‘Osman Kavala, Enis Berberoğlu ve Selahattin serbest bırakılmadan' ekonomik saldırının durmayacağını duyurdu. Cabas, “Doların düşmesini istiyorsanız papazı bıraktığınız gün Osman Kavala'yı, Enis Berberoğlu'nu, Demirtaş'ı ve diğerlerini de bırakın” diyerek üst aklın Türkiye üzerindeki hesaplarını açık etti.