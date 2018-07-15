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Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Hulusi Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarlarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Hulusi Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz 2018 Pazar 20:34
Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar şehitlerin mezarını ziyaret etti

Hulusi Akar, FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarlarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

Akar, FETÖ'nün darbe girişiminin 2'nci yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne gitti.

FETÖ'nün hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Kurmay Albay Sait Ertürk ile Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın mezarını ziyaret eden Bakan Akar, mezarlara çiçek bıraktı ve dua etti.





Şehitlikteki diğer mezarlara da çiçek bırakan Hulusi Akar, yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen şehit aileleriyle de bir süre sohbet etti.



İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst rütbeli asker olmuştu.



Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi ise Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin çatı iddianamede '15 Temmuz'un ilk şehidi' olarak yer almıştı.

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Son Güncelleme: 15.07.2018 20:37
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