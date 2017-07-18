MGK Toplantısı… İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı Ve Sonuçları Da Değerlendirildi

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hai̇n darbe girişiminin bertaraf edilmesini̇n birinci yılında, yurt i̇çi̇nde ve dışında milyonlarca vatandaşın katılımıyla, çoşku içinde gerçekleştirilen faali̇yetler hakkında kurula bilgi arz edildiği vurgulandı.Toplantıda İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı ve sonuçlarının da değerlendirildiğine dikkati çekilerek, "Doğu Akdeni̇z'de, doğal kaynaklar üzerindeki asli̇ haklarımız çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti i̇le Türki̇ye'ni̇n hak ve menfaatleri̇ni̇n korunması konusundaki kararlılığımız vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hai̇n darbe girişiminin bertaraf edilmesini̇n birinci yılında, yurt i̇çi̇nde ve dışında milyonlarca vatandaşın katılımıyla, çoşku i̇çi̇nde gerçekleştirilen faali̇yetler hakkında kurula bilgi arz edildiği vurgulandı.

"KKTC İ̇LE TÜRKİ̇YE'Nİ̇N HAK VE MENFAATLERİ̇ KORUNACAK"

Toplantıda İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı ve sonuçlarının da değerlendirildiğine dikkati çekilerek, "Doğu Akdeni̇z'de, doğal kaynaklar üzerindeki asli̇ haklarımız çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti i̇le Türki̇ye'ni̇n hak ve menfaatleri̇ni̇n korunması konusundaki kararlılığımız vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi;

"Demokrasimi̇zin, hukuk devleti̇ ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri̇ni̇n korunmasına yöneli̇k tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü hali̇n uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

(AA/AK/ÖK)

