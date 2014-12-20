Mezardan Çıkardığı Cesedi Kaçırdı

Kastamonu’da son aylarda mezardan ceset çıkartıp yiyen ayı, bu sefer 25 gün önce defnedilen bir cesedi mezardan çıkartıp, cesetle birlikte ortalıktan kayboldu.

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı İmralı köyünde yaşayan A.K, İstanbul’da kaldırıldığı bir hastanede rahatsızlanarak 25 gün önce hayatını kaybetmişti. Cenazesi köyündeki aile kabristanlığına defnedilen 65 yaşındaki A.K’nin mezarı, ayı tarafından tahrip edildi. Ayı önce, mezarın baş tarafından cesede ulaşmaya çalıştı. Mezarın içerisindeki tahtaları geçemeyen ayı, daha sonra ayak kısmına geçerek açtığı çukurdan cesede ulaştı. Çukurdan cesedi çıkartan ayı, cesetle birlikte ortadan kayboldu. Başka bir cenaze için mezarlığa gelen köylüler, A.K’ye ait mezarı tahrip edilmiş halde buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ile birlikte ayı tarafından kaçırılan cesedi arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında ekipler, mezarın yakınında cesede ait parçalanmış kefenlerle birlikte kemik parçası buldu. Kefen ve kemik parçasında ayıya ait tüyler tespit edildi.

Öte yandan, cenaze sahipleri tarafından, mezarlar her ne kadar çalılarla korunmaya çalışılsa da ayıyı durduramadı.





AYI, MEZARI EŞEREK CESET KAÇIRDI



Öğle saatlerinde başka bir cenazeden dönerken dedesinin mezarına gittiğini belirten İsmail Demirkol, bu esnada 25 gün önce defnedilen A.K’ye ait mezarın tahrip edildiğini fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine Demirkol, Jandarma ekiplerine haber verdiğini ifade etti. Demirkol, “İstanbul’da ikamet eden A.K’nin bir hastalığından dolayı vefat ettiğini duydum. Ardından cenaze köyümüze geldi. Burada mezarlığa defnettik” dedi. Ayının önce baş tarafından mezarı eşmeye başladığını anlatan Demirkol, “Buradan cesedi alamayınca ayak ucuna gelerek buradan eşmeye başlamış. Buradan çukur oluşturarak cesede ulaşıyor. Daha sonra bu çukurdan cesedi dışarıya çıkartıyor. Şu anda mezar boş, ceset ortada yok” diye konuştu.

Cenazenin yakınlarını olaydan haber ettiklerini açıklayan İsmail Demirkol, “İstanbul’dan yola çıktılar. Sabaha karşı köyde olmalarını bekliyoruz. Cenazeyi bulana kadar durmadan aramaya devam edeceğiz. Arama çalışmalarında sadece mezarlığın yakınında kemik parçası bulduk. Bu kemik parçasını da Jandarma ekipleri inceleme yapmak için aldı” ifadelerini kullandı.



“MEZARIN YAKININDA BULUNAN KEMİK PARÇASINDA AYIYA AİT TÜYLER TESPİT EDİLDİ”



Köylerinde cenaze olduğunu ifade eden İmralı Köyü Muhtarı Yaşar Güleryüz, “Köylülerimiz, cenazeden gelirken mezarlığa uğruyorlar. Mezarlıkta Abdurrahman Karagöz’ün mezarının açıldığını görüyorlar. Ayı, mezarın başucundan eşmeye çalışmış. Buradan cesede ulaşamayınca mezarın ayak ucundan eşmeye başlamış. Mezarın içinden mevtayı çıkarmış. Dışarıda sadece kefenini bulduk. Olayın ardından Jandarmaya bilgi verdik. Jandarma, daha sonra köyümüze geldi. Jandarma ile birlikte ben de köye geldim. Mezarın başına geldik ve olayın doğru olduğunu gördük. Jandarmaya ait Olay Yeri İnceleme ekipleri, mezarda inceleme yaptı. Mezarın yakınında parçalanmış halde kefen ile bir kemik parçası bulduk. Daha sonra ekipler, akşam saatleri olduğundan arama çalışmasını sonlandırdı” dedi.



Güleryüz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kemiğin yeni olduğunu tespit ettiler. Ama cenazeye ait olup olmadığı ilerleyen zamanda belli olacak. Jandarma ekipleri, kemiğin üzerinde tüy olduğunu söyledi. Bir de kefen vardı. Mezarlığın da etrafında tel örgüler var. Kefenle tel örgüde ayıya ait tüyler olduğunu söylediler."



“ÖLSEK DE SAĞ KALSAK DA AYIYA TESLİM OLUYORUZ”

“Artık ölümüz de dirimiz de tehlikede” diyen Köy Muhtarı Güleryüz, şöyle konuştu:

“Yani ölsek de sağ kalsak da ayıya teslim oluyoruz. Köylerimizde ayılar şu anda çok fazla bulunuyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." Öte yandan, Kastamonu’da daha önce Ağlı ilçesi ile merkeze bağlı Dokuzkat köyünde de ayılar tarafından mezarlar tahrip edilerek, cesetler parçalanmıştı.

Son Güncelleme: 20.12.2014 12:39