Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Araç içerisindeki 1000 TL ile aletleri çaldı
BİR KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
İş yerinin camını kırıp içeriye girdi
İŞ YERİNİN CAMINI KIRIP İÇERİYE...
banner256

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı!

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı. Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya Twitter'dan şiir yazdığı ortaya çıktı.

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı!

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı. Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya Twitter'dan şiir yazdığı ortaya çıktı.

22 Nisan 2018 Pazar 13:01
Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı!

Metin Hara, Twitter'dan Adriana Lima'ya asılan oyuncu ile Beyaz Show'a çıktı

Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı. Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya Twitter'dan şiir yazdığı ortaya çıktı.


Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show'da dün yine kahkaha tufanı koptu. Konuklar arasında Metin Hara ile oyuncu Çağlar Ertuğrul da vardı.

banner223
Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.

'SANA SARILARAK UYUSAYDIM'
Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:

"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima" (Medyafaresi)

Anahtar Kelimeler:
Metin HaraAdriana LimaÇağlar ErtuğrulBeyazShow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O ülkede deprem meydana geldi....
O ülkede deprem meydana geldi....
Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı...
Çağatay Ulusoy'un kaprisi bıktırdı...
TSK'de bir dönem sona eriyor...
TSK'de bir dönem sona eriyor...
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunu deşifre oldu...
Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunu deşifre oldu...
Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı
Erdoğan Macron'la görüşmesini anlattı
Doğalgaz yerli ünite ile çıkarılacak.
Doğalgaz yerli ünite ile çıkarılacak.
Terör bitti huzur geldi
Terör bitti huzur geldi
Çelik: “Yunanistan'ın Bu Provakasyonlarını Güçlü Bir Şekilde Not Ettik“
Çelik: “Yunanistan'ın Bu Provakasyonlarını Güçlü Bir Şekilde Not Ettik“
Silahlı saldırı anı!
Silahlı saldırı anı!
Uzaylı Terörist elbisesi!
Uzaylı Terörist elbisesi!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim