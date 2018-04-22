Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı!

Metin Hara, Twitter'dan Adriana Lima'ya asılan oyuncu ile Beyaz Show'a çıktı



Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show'da dün yine kahkaha tufanı koptu. Konuklar arasında Metin Hara ile oyuncu Çağlar Ertuğrul da vardı.

Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima 'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.

'SANA SARILARAK UYUSAYDIM'

Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:

"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima" (Medyafaresi)