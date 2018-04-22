Metin Hara, Twitter'dan Adriana Lima'ya asılan oyuncu ile Beyaz Show'a çıktı
Metin Hara, oyuncu Çağlar Ertuğrul ile Beyaz Show'a katıldı. Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya Twitter'dan şiir yazdığı ortaya çıktı.
Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.
Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show'da dün yine kahkaha tufanı koptu. Konuklar arasında Metin Hara ile oyuncu Çağlar Ertuğrul da vardı.
'SANA SARILARAK UYUSAYDIM'
Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:
"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima" (Medyafaresi)