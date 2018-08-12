Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi

Tekstil sektörünün kalbinin attığı İstanbul-Merter'de esnaf döviz kurunu 4 liraya sabitledi ve ödemeleri Türk Lirası'na (TL) çevirdi. Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf Gecü, "Bu ülke, bu hükümet, bu millet bizim. Ekonomik savaşta milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

İşte irili ufaklı 10 bin işletmenin bulunduğu Merter esnafının değerlendirmeleri:

MESİAD Başkanı Yusuf Gecü: "Merter Türkiye'de tekstil sektörünün başkenti. Merter bölgesinde iş yapan irili ufaklı ölçeklerde 10 bine yakın işyeri bulunmakta. Bunların tamamına yakınının kira ücreti döviz cinsinden. Ülkemize yapılan ekonomik bir operasyonla yapay bir şekilde döviz yukarı çıkarılıyor. Bu şekilde hükümetimiz ve Türk milletine darbe vurulmak, ülkemiz istikrarsız bir ortama sürüklenmek isteniyor. Dövizin yükselmesiyle maddi zora giren esnafın ricası ve öncülük isteği üzerine üzerimize düşen görevi yerine getirmeye karar verdik. Öncelikle ben MESİAD başkanı ve bir çarşı yöneticisi olarak tüm kendi yerlerimde dolar kurunu 4 liraya sabitledik. Böyle bir anlaşma yaparak akitleştik. Bu irili ufaklı 10 bin iş yerinin bulunduğu Merter'de büyük yankı uyandırdı. İnsanlar bu durumdan çok mutlu oldu.

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİR"

Tekstil sektörünün kalbi Merter'de çarşı yöneticileri, mal ve mülk sahipleriyle birlikte döviz kurunu 4 liraya sabitleyerek ödemelerin TL üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Biz bu durumun Türkiye'nin geneline yayılmasını istiyoruz. Çünkü hepimiz bu gemideyiz. Bunun biz MESİAD olarak ilk adımını attık. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu devlet bizim, bu hükümet bizim, bu millet bizim. Biz buna sahip çıkmazsak herhalde Amerikalıların gelip sahip çıkacak hali yok. Onun için herkesin elini taşın altına koyması gerekir."

"BU MİLLİ BİR GÖREV"

Tekstil esnafı Bekir Karabuya (40): "Merter gibi tesktil sektörünün kalbinin attığı bir yerde bunun olması gerek. Bu milli bir görev. Dövizin 4 liraya sabitlenmesi ve ödemelerin TL üzerinden olacak olması bizi çok rahatlattı ve moral oldu. Böylece gelecek planlarımızı yapabiliyoruz. Ben 5 bin dolar kira ödüyordum. Bu gibi bütün esnaftan, han sahiplerinden ve tedarikçilerden bu hareketi bekliyoruz. Çünkü bu memleket bizim. Donald Trump'ın dünyaya saldırması bizi yıldıramayacak."

"BİZE IŞIK OLDU"

Esnaf Abdulgaffur Yılmaz (50): "Aylık 6 bin 120 dolar kira ödüyorum. Kiralarımızda dövizin sabitlenmesi ve ödemelerin TL'ye dönmesi bize bir ışık oldu. Büyük bir nefes aldırdı. İnanıyorum ki bu güzel gelişme Merter tekstil piyasasından Türkiye'ye büyük bir yankı olacak. Türkiye'nin her yerinde döviz ticaretinden vazgeçip TL ile ticaretimizi devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir nefesle müşterilerimize TL üzerinden satışlarımız başlamıştır.TL'nin değer kazanması için önce bizim değer vermemiz gerekiyor. Tüm Türkiye'nin Merter'deki bu akıma uymasını rica ediyorum."