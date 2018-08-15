banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90263
ALTIN
227.761
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.6363
EURO
6.7561
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
Güney’e kaçış planı suya düştü
GÜNEY'E KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
banner282

Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli

Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ŞANSÖLYESİ MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.


Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan ve Merkel'in eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.


Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.


Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.


İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.
 


banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 19:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
“Türk Ekonomisindeki Normalleşme Daha Da Güçlenecek“
“Türk Ekonomisindeki Normalleşme Daha Da Güçlenecek“
“Kalp Hastaları, Bayramda Da Diyetlerini ihmal Etmemeli“
“Kalp Hastaları, Bayramda Da Diyetlerini ihmal Etmemeli“
Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İtiraz İkinci Kez Reddedildi!
Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İtiraz İkinci Kez Reddedildi!
Türkiye'nin Uzay Atılımına Rusya'dan Destek!
Türkiye'nin Uzay Atılımına Rusya'dan Destek!
Öğretmen adaylarına müjde
Öğretmen adaylarına müjde
BDDK'dan yeni döviz hamlesi
BDDK'dan yeni döviz hamlesi
Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
ABD'li rahip Brunson'ın itirazı reddedildi
ABD'li rahip Brunson'ın itirazı reddedildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim