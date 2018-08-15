Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ŞANSÖLYESİ MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.





Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.





Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan ve Merkel'in eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.





Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.





Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.





İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

