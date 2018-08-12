MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kartlı sayaç abonelerine yönelik duyuru yayınladı. Resmi tatil süresince sayaç kartlarında kredi tükenmesi nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaması için, 17 Ağustos’a kadar veznelerden en az bir defa kredi yüklenmesi ve sayaca aktarılması gerekiyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos’ta idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi, elektronik kartlı sayaç aboneleri için önemli bir duyuru yayınladı. MASKİ duyurusunda, vatandaşların 9 günlük resmi bayram tatili boyunca kredi tükenmesi nedeniyle su kesintisi yaşamasını engellemek için yükleme yapması gerektiğini vurguladı. Tatil günleri öncesinde veznelerden kartlara en az bir defa yükleme yapılarak bakiyenin sayaca aktarılması gerektiğinin altını çizen MASKİ, vatandaşların bu işlemi yaparak sayaçlarında bakiye kalmasa dahi su kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu.