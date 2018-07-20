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Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Oktar dahil 143 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest bırakıldı.

Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Oktar dahil 143 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest bırakıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 00:33
Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!

Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Oktar dahil 143 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest bırakıldı.


Mahkemeye sevk edilen Adnan Oktar dahil 143 kişi tutuklandı, 14 kişi serbest bırakıldı. ADNAN OKTAR TUTUKLANDI, 74 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı', suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktarve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Şantaj','Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma', 'Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

OKTAR BABUNA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

OKTAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Adnan Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, 'Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim' dediği öğrenildi. 'AYLIK GELİRİM 3 BİN 500 TL VE HUKUKA UYGUN YAŞIYORUM' Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, 'Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim' dediği kaydedildi.

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