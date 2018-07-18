Kurtarılan göçmenler Mersin'e getirildi

KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında göçmeni taşıyan tekne battı. Teknede bulunan 103 göçmen kurtarıldı, 19 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler Mersin'e getirildi.

KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı bildirildi. Faciada ilk belirlemelere göre, 19 kişi hayatını kaybederken, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi. Kayıplar ise Akdeniz'de aranıyor. Gemide Suriye'deki iç savaştan kaçan en az 150 mültecinin olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklamada bulundu. KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ve ulaşılan 19 göçmenin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.



KKTC Karpaz açıklarında en az 150 mülteciyi taşıyan gemi battı. KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı bildirildi. İlk belirlemelere göre 19 mültecinin cansız bedenin ulaşılırken, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi. Gemide Suriye'deki iç savaştan kaçan en az 150 mültecinin olduğu ifade ediliyor. Yaralılar Türkiye'ye getiriliyor.



KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ve ulaşılan 19 göçmenin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.







KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.



Geminin Yenierenköy sahiline 16 mil deniz uzaklığında sabah erken saatlerinde alabora olduğu bildirildi. Gemide Suriye'deki iç savaştan kaçan en az 150 mültecinin olduğu ifade ediliyor. Türkiyeve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı. Bölgedeki ticari gemiler de arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.







İNSANLIK DRAMI



KKTC Başbakanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni Erenköy açıklarında yine insanlık dramı. Ulaşılamayan kayıplar var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok üzgünüz' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ' Kıbrıs açıklarında yeni bir facia daha yaşandı. Türkiye ile KKTC yaşanan faciaya müdahale ediyor. Kurtarılan mültecilerin yanında, ölümler de oldu. Akdeniz, mülteci mezarlığı olmaktan çıkarılmalı. Bizler mültecilerle ilgili olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Bir mülteci bize getirildi, ona en iyi şekilde bakılacak' dedi.



TSK ise, 'Kıbrıs açıklarında batan mülteci teknesiyle ilgili kurtarma çalışmalarına Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG BARBAROS fırkateyni ve fırkateynde yer alan bir helikopter tarafından da destek verilmektedir.' açıklamasında bulundu.



Yapılan arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu ana kadar 19 kişininin cesedine ulaşıldığını belirterek, '105 kişi canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor' dedi.



Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanların dışındakinin Türkiye'ye götürüleceği bildirildi.



Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirkten, teknenin neden battığı araştırılıyor. İlk gelen bilgilere göre, geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde.







SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:



'18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin ili Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34´te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 helikopterin ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde hâlihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne´ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir.'