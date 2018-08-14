Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce "Günde ortalama 7 bin 371 trafik ekibinde 12 bin 768 trafik personeli görevlendirilmiş olup, 11 gün boyunca toplamdaysa 81 bin 82 trafik ekibini ve 140 bin 481 trafik personelinin görevlendirilmesi sağlandı. Bayram süresinde 454 personelimiz şehirler arası otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacaklardır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirlerine ilişkin, "Günde ortalama 7 bin 371 trafik ekibinde 12 bin 768 trafik personeli görevlendirilmiş olup, 11 gün boyunca toplamdaysa 81 bin 82 trafik ekibini ve 140 bin 481 trafik personelinin görevlendirilmesi sağlandı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Trafik meselesinin Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği önemli sorun alanlarından biri olduğunu belirten İnce, araçların hız yapma kapasitelerinin artışı, cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı yeni teknolojiler ve geçmişten kalan ve bir türlü değişmeyen alışkanlıkların kazaların halen yaşanmasına sebep olduğunu dile getirdi. Ramazan ve Kurban Bayramlarında trafik yoğunluğunun arttığını kaydeden İnce, bu doğrultuda da trafik kazalarında artış yaşandığını söyledi.



Bayram boyunca 140 bin 481 trafik personeli görev alacak

İnce, İçişleri Bakanlığı olarak her bayram olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramı içinde ek tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Günde ortalama 7 bin 371 trafik ekibinde 12 bin 768 trafik personeli görevlendirilmiş olup, 11 gün boyunca toplamdaysa 81 bin 82 trafik ekibini ve 140 bin 481 trafik personelinin görevlendirilmesi sağlandı. Bu bayramda aldığımız tedbirlerin şifresi açık söylemek gerekirse denetimdir" diye konuştu.

Helikopter, İHA ve droneler bayramda iş başında

Otobüs denetimlerine özel bir önem verdiklerini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Özel önem verdiğimiz bir konu da otobüs denetimleridir. Bayram süresinde 454 personelimiz şehirlerarası otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacaklardır. Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir illerinde bayram trafiği helikopterlerle havadan takip edilecek. Yine kavşak olarak takip ettiğimiz Konya-Kulu, Çorum-Sungurlu, Eskişehir-Sivrihisar, Kırıkkale, Amasya-Merzifon, Afyonkarahisar il ve ilçelerimiz başta olmak üzere 53 ilimizde İHA ve dronelerle de denetim yapılacak. Otogarlarda yolcu ve şoför bilgilendirme noktaları kurularak otobüs şoförlerine dinlenme süreleri ve yedek şoför hususlarında denetim yapacak, uyarılarda bulunacak. Aynı şekilde yolcular da emniyet kemeri takmaları konusunda denetlenecektir. Terminallerde ve dinlenme tesislerinde denetimler arttırılacak, korsan taşımacılığa kesinlikle izin verilmeyecektir. Son 5 yılda kazaların yoğun olduğu tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta her 10 ile 20 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış ve kesim alanları ile AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirlerini arttıracağız. Özel yük taşıma izin belgesi kapsamındaki araçların 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında trafiğe çıkmalarına asla müsaade edilmeyecek. Mevsimlik tarım işçileri taşıyan araçların 00.00 ile 06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek, traktörler, biçerdöverler gibi araçların da gerekli tedbirler almadan trafikte seyretmeleri engellenecek."

Çocuklar bayramda trafik polisi olacak

İnce, bu bayram tedbirlerin ve önlemlerin yanı sıra trafik kurallarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir de kampanya düzenlediklerini söyledi. Trafik kazalarındaki sürücü kusurları arasında aşırı süratin yüzde 40 ile ilk sırada olduğunu, hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 75'inin emniyet kemeri takmadığının görüldüğünü ifade eden İnce, araç kullanırken cep telefonu kullanımının alkollü araç kullanmaya eş değer olduğunun tespit edildiğini anlattı. İnce, "İşte bu noktada bir farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyasını başlatıyoruz. Bu kampanya ile aileler üzerinde çocuklarımızın yaptırım etkisi kullanılarak özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan sürücü konumundaki anne ve babalar hedef alınmıştır. Daha önce Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 4 milyon üzerindeki çocuğumuza trafik eğitim vermiştik. Bu kampanya da bu eğitimlerin bir nevi tamamlayıcısı olacak. Bu kapsamda bayram süresince trafik ekiplerimizce yapılan kontroller esnasında araçta bulunan çocuklarımıza Bakanlığımızca hazırlanan 100 bin adet kırmızı düdük, 100 bin adet görev kartı, 100 bin adet broşür, 5 bin adet tişört ve şapka dağıtımı yapılacak. Yani çocuklarımız arabanın içinde fahri bir trafik müfettişi gibi şapka ve tişörtleriyle yolculuk edecekler, bir kural ihlali gördüklerinde de kırmızı düdük çalarak anne ve babalarını uyaracaklar" şeklinde konuştu.