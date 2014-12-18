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Korkunç! Taksim'de Kaybolan Kızda Tecavüz Bulgusu!

İstanbul’da kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 21 yaşındaki Moldovalı genç kızın kayıp olduğu 92 saat aydınlatılmaya çalışılıyor. Korkunç bir detay ortaya çıktı. Genç kızda tecavüz bulgusu var. Sürekli sayıklıyor. Birden fazla tecavüz şüphesi de değerlendiriliyor.

Korkunç! Taksim'de Kaybolan Kızda Tecavüz Bulgusu!

İstanbul’da kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 21 yaşındaki Moldovalı genç kızın kayıp olduğu 92 saat aydınlatılmaya çalışılıyor. Korkunç bir detay ortaya çıktı. Genç kızda tecavüz bulgusu var. Sürekli sayıklıyor. Birden fazla tecavüz şüphesi de değerlendiriliyor.

18 Aralık 2014 Perşembe 09:15
Korkunç! Taksim'de Kaybolan Kızda Tecavüz Bulgusu!
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İstanbul’da yaşayan annesi L.G.’nin yanına tatile gelen Moldovalı A.G., 7 Aralık Pazar günü saat 12.00 sıralarında; annesi Taksim’de metro kartını doldururken ortadan kayboldu. Hemen arkasında beklediğini sandığı kızını göremeyince paniğe kapılan anne önce çevresinde, sonra neredeyse Beyoğlu’nun tüm sokaklarında kızını aradı ama bulamadı. L.G. 24 saatlik yasal sürenin dolmasının ardından hemen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kızının kaybolduğunu bildirdi. Hakkında kayıp başvurusu yapılan A.G., 2 gün sonra 9 Aralık gecesi Beşiktaş sahilinde tek başına yürürken polis tarafından bulundu. Polis kimliği olmayan ve kendisi hakkında bilgi veremeyen genç kızı, saat 03.51’de Zeytinburnu spor Salonu Evsizler Misafirhanesi’ne teslim etti. “Kimliksiz” ibaresiyle kayıt altına alınan ve kimseyle konuşmayan A.G., misafirhane kaydına göre, 11 Aralık saat 19.51’de kendi isteğiyle buradan ayrıldı.

AKIL HASTANESİNDE ÇIKTI

Ancak A.G., resmi evraktaki saatten 11 saat 21 dakika önce; yani saat 08.30’da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesindeki ağaçlık alanda baygın bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından bulunan ve bedeninin alt bölümü kanlar içinde olan A.G., hemen acil servise alındı. Burada da kayıtlara “kimliksiz hasta” olarak geçirildi.

Genç kız hastanede yatarken 16 Aralık günü A.G.’nin kayıp haberi yer aldı. Haberi gören bir polis memuru anneye ulaşarak kızının misafirhaneye konulduğunu bildirdi. L.G. hemen misafirhaneye koştu ancak kızı yoktu. Misafirhaneden “kendi isteğiyle” ayrıldığını gösteren bir belge verildi. Bu sırada A.G.’nin tedavi altında olduğu hastaneden bir personel de genç kızı haberlerdeki fotoğrafından tanıyarak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Kayıplar Büro Amirliği, anneyi arayarak haberi verdi. Polis ile birlikte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giden L.G. kızını teşhis etti.

TECAVÜZ BULGUSU VAR

Yaşadığı şok nedeniyle yaşadıklarının büyük bölümünü hatırlayamayan A.G.’nin kayıp olduğu dönemde nerede ve kiminle olduğuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Habertürk'ten Hüseyin Şentürk ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre Psikiyatri kliniğinde yalnızca annesinin görmesine izin verilen A.G.’nin ilk muayenesinde ise tecavüz bulgusuna rastlandı. A.G.’yi muayene eden kadın doğum uzmanı, emniyet görevlilerine “Tecavüz bulgusu yüksek, bu nedenle şokta” bilgisini verdi. İnceleme kapsamında birden fazla tecavüz ihtimali de değerlendiriliyor.

SÜREKLİ araba, EV DİYE SAYIKLIYOR

Anne L.G. de kızının kendisine “Bana tecavüz ettiler” dediğini anlattı, “Sürekli sayıklıyor. ‘Araba’, ‘ev’ kelimeleri çıkıyor ağzından. Yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor ancak tamamlayamıyor” dedi.

Polis ve savcılık soruşturmayı çok yönlü sürdürürken, Asayiş Büro ekipleri, A.G.’nin ekip otosuyla misafirhaneye götürülüşüne ait kamera görüntülerine el koydu. Asayiş Büro ekipleri misafirhane kayıtlarındaki tutarsızlığın yanı sıra bu görüntülerden “kayıp olduğuna dair resmi başvuru olmasına rağmen” genç kızı misafirhaneye götürerek teslim eden polisleri de belirlemeye çalışıyor.

ODAYA ERKEK GİRİNCE TEPKİ GÖSTERİYOR

Hastanedeki odasına “erkek” girdiğinde tepki verdiği belirtilen A.G.’nin kıyafetleri Kriminal Şube’ye gönderildi. İncelemede kıyafetlerde sperm örneği ve kan izleri aranacak.

Kaynak: Habertürk 
Son Güncelleme: 18.12.2014 09:16
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