KOAH dünyada dördüncü ölüm nedeni

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nce, dünya genelinde dördüncü en sık ölüm nedeni olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) 2020 yılında üçüncü sıraya yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 21 Kasım Dünya KOAH Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dünya genelinde dördüncü en sık ölüm nedeni olan KOAH’ın 2020 yılında üçüncü sıraya yükseleceği bildirildi.

KOAH’ın dünya genelinde sadece 2012 yılında tüm ölümler içerisindeki payının yüzde 6 olduğu ve 3 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, 2002 yılından bu yana her yıl kasım ayında Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (Global Initiative of Obstructive Lung Diseases-GOLD) önderliğinde dünya genelinde KOAH günü etkinlikleri düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, “Hiçbir Zaman Erken Değil-Hiçbir Zaman Geç Değil” sloganı ile düzenlenen etkinliklerde, KOAH tanısı konulması veya şüphelenilmesi için erken olmadığı ve KOAH tanısı koyulan hastaların tedavisi için geç kalınmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çoğunlukla sigara kullanım hikayesi olan veya sigara içmekte olan 40 yaş ve üzeri erişkinlerde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na bağlı zararlar, toplumun yaş ortalaması ve risk faktörlerine maruz kalma nedeniyle önümüzdeki on yıllar içinde artacaktır. KOAH için başta sigara olmak üzere tütün ve tütün mamullerinin kullanılması en büyük risk faktörü olarak başı çekiyor. Zararlı gaz ve partikül maruziyeti sonucu akciğerlerde kalıcı olarak hava akımı kısıtlılığı gelişiyor.

Nefes darlığı, balgamlı veya balgamsız öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren KOAH, alevlenme olarak tabir edilen akciğer fonksiyonlarında ve hastanın genel durumunda ani olarak meydana gelen kötüleşmeler ile seyreden uzun süreli bir hastalık. Alevlenmeler hastanın tedavisi ve hastalığın gidişatı için olumsuz etki yaratabiliyor."

Çoğu KOAH tanılı hastada aynı zamanda başka hastalıkların da görülebildiği belirtilen açıklamada, bunların başlıcaları kalp damar sistemi hastalıkları, iskelet kası fonksiyon bozuklukları, metabolik sendrom, osteoporoz (kemik erimesi), depresyon, anksiyete ve akciğer kanseri olarak sıralandı.

AVRUPA’DA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI MALİYETLERİNİN YÜZDE 56’SI KOAHA

Açıklamada, KOAH’ın toplum için ciddi bir sosyal ve ekonomik yük oluşturduğu bildirilerek, maliyetlerin büyük kısmının alevlenmeler ve sonuçlarına bağlı olarak oluştuğu kaydedildi.

Sadece Avrupa Birliği’nde tüm sağlık harcamalarının içerisinde yüzde 6’lık payın solunum sistemi hastalıklarına bağlı oluştuğunu, bu solunum sistemi hastalıkları maliyetlerinin ise yüzde 56’sının KOAH nedeni ile geliştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOAH tanısı için solunum fonksiyon testinin ardından tanı konuluyor ve hastalar şikayetleri, bulgularının ağırlığı ve aynı zamanda alevlenme durumlarının sıklığına göre 4 kategoriye ayrılıyor. Bu kategorizasyonun ardından hastaya uygun olan tedaviye başlanıyor. Başlıca tedavi yöntemi hastanın rahat kullanabileceği ve uyum göstereceği bir inhaler cihaz yardımı ile verilen ilaç tedavisi. Bunun için nefes ile akciğerlere ilaç etken maddelerini ulaştıran inhaler cihazlar tercih ediliyor. Hastaların, hekimleri tarafından reçete edilen tedaviye uyum göstermeleri tedavi süreci için büyük önem taşıyor. Tedavisini düzenli bir şekilde alan bir hastanın gidişatı tedavi uyumu olmayan bir hastaya göre çok daha olumlu olacaktır."

Açıklamada, KOAH tedavisinde hekim ile hastanın kuracağı diyalogun, hastanın hastalığı hakkındaki farkındalık düzeyi, ilaç tedavisinin doğru ve düzenli bir şekilde uygulanması, düzenli takipler ile hastalığın gidişatının kontrolü için büyük önem taşıdığını bildirilerek, uygun tedavi ile KOAH hastalarının, hastalıklarının gidişatı ve yaşam kalitelerinde olumlu sonuçlar alabileceği belirtildi.