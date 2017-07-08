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08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:26

Kilosu 8 Bin Lira!

Kilosu 8 Bin Lira!
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Hatay'da 'siyah elmas' bulundu
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' ya da 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan ve kilosu türüne göre 50 ile 2 bin euro arasında olan trüf mantarı bulundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2018'e kadar uygulanacak olan 'Trüf Mantarı Eylem Planı' kapsamında, bölgedeki araştırma başlattı. Trüf uzmanı Ziyafet Arslan'ın yönetimindeki ekipte, bu konuda eğitimli olan Lagotta Romagnolo cinsi bir köpek de yer aldı. Uzman köpek, toprağın 5 ile 20 santimetre altındaki ağaç köklerinde yetişen trüf mantarlarını kısa sürede buldu. Köpeğin tepki verdiği alanlarda yapılan kazılarda trüf mantarlarına rastlandı.

DÖRTYOL, BELEN VE ANDIRIN'DA

Yapılan aramalarda Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Andırın, Hatay'ın ise Dörtyol ve Belen ilçelerinde trüf mantarları bulundu. Bulunan türler inceleme için Selçuk Üniversitesi'ne gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verid:

"Dünyada 'siyah elmas' veya 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye'de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor. Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen ve özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarının kilosu türüne göre 50-2 bin euroo arasında değişiyor. Daha önce tespit edilmiş olan noktalar olan Kahramanmaraş Onikişubat Elmalar Mahallesi, Andırın, Dörtyol, Belen ilçelerinde aramalar yapıldı. Bazı alanlarda ise trüf emarelerine rastlandı."

 
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