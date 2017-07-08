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08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:24

Kıbrıs İçin Yeni Plan Mesajı

Kıbrıs İçin Yeni Plan Mesajı
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Kıbrıs İçin Yeni Plan Mesajı
G20 Zirvesi sonrası kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs barış görüşmelerine tüm tarafları katkı sağlamaya çağırıyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı, bunlar da düşünülmeye başlanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs müzakerelerinin başarısız sonuçlanmasıyla ilgili "Türkiye, sorunun çözümüne farklı parametrelerle katkı sağlama çabalarını yine sürdürecektir. Aynı tutumu ilgili tüm taraflardan bekliyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı, bunlar da düşünülmeye başlanacaktır" dedi. Birleşmiş Milletler parametereleri başarısız oldu Tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hak ettiği karşılığı görmedi. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yoktur. B ve C planları düşünülmeye başlanacak Türkiye, sorunun çözümüne farklı parametrelerle katkı sağlama çabalarını yine sürdürecektir. Aynı tutumu ilgili tüm taraflardan bekliyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı, bunlar da düşünülmeye başlanacaktır. Elbette bu konuda gereken değerlendirmeleri yapacak, sonucu kamuoyu ve muhataplarımızla paylaşacağız.


 
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