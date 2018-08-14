banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93419
ALTIN
245.548
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.1139
EURO
7.3766
Denktaş'tan krize tedbir
DENKTAŞ’TAN KRİZE TEDBİR
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Silahı kim çaldı?
SİLAHI KİM ÇALDI?
Bu sefer harnup çaldılar
BU SEFER HARNUP ÇALDILAR
banner282
Flaş Haber
Denktaş'tan krize tedbir
Kapat

Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Uzun süredir tedavisi devam eden Kenan Işık yeniden gündeme geldi. Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İflas eden Kiss Müzik'e ait albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Uzun süredir tedavisi devam eden Kenan Işık yeniden gündeme geldi. Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İflas eden Kiss Müzik'e ait albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

14 Ağustos 2018 Salı 23:12
Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Uzun süredir tedavisi devam eden Kenan Işık yeniden gündeme geldi. Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İflas eden Kiss Müzik'e ait albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Kenan Işık uzun süredir tedavi altında… Ekranların sevilen yüzü Kenan Işık henüz sağlığına kavuşamamış olsa da farklı bir konuyla gündeme geldi. . İflas eden Kiss Müzik’e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan’ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. Satışı çıkarılan albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık’ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık kimdir, sağlık durumuna dair son gelişmeler neler?

KENAN IŞIK’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bu gelişme sonrası Kenan Işık’ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu. 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık’ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara’da okurken ise Meydan Sahnesi’ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık’ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık’ın tedavisi 4 yıldır evinde devam etmektedir.

Kenan Işık’ın rol aldığı filmler ve diziler;
1990-Hanımın Çiftliği
1991-Sızı
1993-Süper Baba
1997-Sıcak Saatler
2002-Yeşil Işık
2001- 2002 Dadı
2000- 2004 Kim Beş Yüz Milyar İster?
2004 – Sayın Bakanım
2005-2007Kim Beş Yüz Bin İster?
2007- Fikrimin İnce Gülü
2008 – Kim Bir Milyon İster?
2009 – Dünya Bir Oyun Sahnesi
2010- 2011 Kelimenin Gücü
2011 – 2014 Kim Milyoner Olmak İster?

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da inanılmaz olay!
Elazığ'da inanılmaz olay!
Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri açıklandı
Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri açıklandı
Buse Narcı, Sinan Akçıl'a verdi veriştirdi
Buse Narcı, Sinan Akçıl'a verdi veriştirdi
Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu: 1 ölü
Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu: 1 ölü
Brunson'u ziyaret eden ABD elçisine bayrak mesajı
Brunson'u ziyaret eden ABD elçisine bayrak mesajı
Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısı ses getirdi
Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısı ses getirdi
Erdoğan: “Amerika'nın Elektronik Ürünlerine Boykot Uygulayacağız“
Erdoğan: “Amerika'nın Elektronik Ürünlerine Boykot Uygulayacağız“
Albayrak: “Tüm Paydaşlarla Çok Yakın Bir Çalışmayla Aksiyon Planı Oluşturduk”
Albayrak: “Tüm Paydaşlarla Çok Yakın Bir Çalışmayla Aksiyon Planı Oluşturduk”
Ağbal: “Güçlü Kamu Maliyesi Ve Bankacılık Sistemine Kararlılıkla Devam Edeceğiz“
Ağbal: “Güçlü Kamu Maliyesi Ve Bankacılık Sistemine Kararlılıkla Devam Edeceğiz“
Batman’da patlama: 2’si ağır 4 çocuk yaralı!
Batman’da patlama: 2’si ağır 4 çocuk yaralı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim