Kaset kumpası firarı sanığı yakalandı

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki G. ile eşi Eskişehir'de yakalandı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbaratŞube Müdürü Zeki G. ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda G, Eskişehir'de yakalandı.