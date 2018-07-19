banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92322
ALTIN
189.164
DOLAR
4.7936
STERLİN
6.2643
EURO
5.5865
Şüpheli yaralama vakası
ŞÜPHELİ YARALAMA VAKASI
Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Türkiye ve KKTC'de suç işledi
TÜRKİYE VE KKTC'DE SUÇ İŞLEDİ
Gülsevener tutuksuz yargılanacak
GÜLSEVENER TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Karpaz açıklarında batan mülteci teknesi

Yeni Erenköy açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 19 kişinin cesetleri Adana'ya götürüldü.

Karpaz açıklarında batan mülteci teknesi

Yeni Erenköy açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 19 kişinin cesetleri Adana'ya götürüldü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 05:38
Karpaz açıklarında batan mülteci teknesi

Yeni Erenköy açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 19 kişinin cesetleri Adana'ya götürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen cesetler, jandarma ve polis ekipleri tarafından araçlardan indirildi.  Cesetler daha sonra otopsi işlemleri için morga konuldu.

Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerse, geceyi ilçedeki bir lisenin yurdunda geçirdi.  Bugün göçmenlerin bilgilerine başvurulacağı belirtildi.

Karpaz’da Yeni Erenköy’ün yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 08:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla'nın köyünde büyük hareketlilik! Ekiplerin baktığı şey...
Leyla'nın köyünde büyük hareketlilik! Ekiplerin baktığı şey...
Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası
Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası
Yeni sezon formaları tanıtıldı! O detay ortaya çıktı
Yeni sezon formaları tanıtıldı! O detay ortaya çıktı
Manisa'da gece yarısı halk ayaklandı!
Manisa'da gece yarısı halk ayaklandı!
MHP’de af yasası hazırlığı
MHP’de af yasası hazırlığı
Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi
Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi
Kurtarılan göçmenler Mersin'e getirildi!
Kurtarılan göçmenler Mersin'e getirildi!
Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Dündar, Gül Ve Berberoğlu'nun Yargılandığı Davaya Devam Edildi
Dündar, Gül Ve Berberoğlu'nun Yargılandığı Davaya Devam Edildi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü!
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim