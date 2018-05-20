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Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...

Türkiye’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...

Türkiye’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

20 Mayıs 2018 Pazar 11:10
Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...

Türkiye’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 30 kilometreyi buldu.
Tır şoförü Ali Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.

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Yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlatan Altınöz, "Her geldiğimde kuyruk var, bu kuyruğu hayatta bitiremezler. Bir de sollamalar oluyor sırada, soğutuculu tırlar kuru yük götürüyor. Bulgar tarafı çalışmıyor. Burada her türlü sorun çekiyoruz, ekmek yok, su yok. Uyuma sorunu var, tırlara kaçaklar biniyor, dikkatli olmak zorundayız." dedi.
Bir diğer tır şoförü Raşit Yıldız, çektikleri sıkıntıları anlatarak, yetkililerden sorunların çözümü için yardım istedi.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık bin 200 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 14:43
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KapıkuleSınır30KMTırKUYRUĞU
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